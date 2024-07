Arriva Martinez: “Fissate le visite mediche. Affare confermato”

Questione di giorni, se non di ore, per la definizione del trasferimento di Josep Martinez all’Inter. L’affare con il Genoa è confermato e, come scrivere Fabrizio Romano, dovrebbe chiudersi per una cifra totale di 15 milioni di euro.

Sempre l’esperto di mercato scrive, come l’estremo difensore spagnolo sia pronto a svolgere presto le visite mediche, che dovrebbero svolgersi oggi, mercoledì 3 luglio. A quel punto l’ufficialità sarebbe a un passo e potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana.