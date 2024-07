Sostituto Buchanan: “Occhio al ritorno CLAMOROSO”

L’infortunio di Buchanan ha aperto nuove riflessioni in casa Inter. Il canadese sarà assente per diversi mesi a causa della rottura della tibia. Questo potrebbe portare i nerazzurri a intervenire sul mercato per tamponare la sua assenza. Tra le varie opzioni possibili, c’è anche l’ipotesi di un ritorno che avrebbe del clamoroso.

Secondo Tuttosport, infatti, non sarebbe da escludere l’opzione Ivan Perisic. L’esterno croato da mesi starebbe mandando messaggi all’Inter e sarebbe molto felice di tornare a vestire i colori nerazzurri. Sul tavolo ci sono anche le piste che portano a Marcos Alonso e Layvin Kurzawa, entrambi a parametro zero.

Perisic è attualmente all’Hajduk Spalato, squadra nella quale aveva mosso i primi passi da calciatore, dopo aver lasciato il Tottenham lo scorso gennaio.