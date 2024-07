De Zerbi vuole Carboni. CdS: “BLITZ in sede dell’agente”

Diventato da poco nuovo allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi sembra avere già delle idee molto chiare sul mercato. Il tecnico, infatti, vuole Valentin Carboni dell’Inter e il club francese ha avviato i primi contatti sia con i nerazzurri che con l’entourage del giocatore.

Come scrive il Corriere dello Sport, De Zerbi ha indicato il talento argentino come rinforzo. Ieri, l’agente dell’allenatore, Edoardo Crnjar, ha fatto un blitz nella sede dell’Inter per parlare con Ausilio. Secondo il quotidiano romano non sarebbe da escludere una chiacchierata proprio sul futuro di Carboni.

L’Inter, dal canto suo, preferirebbe lasciar partire Carboni solo in prestito e una cessione sarebbe un sacrificio affrontabile solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. La cifra dovrebbe essere vicina ai 40 milioni di euro (ed escluderebbe l’ipotesi recompra), permettendo poi l’assalto a Gudmundsson in attacco.