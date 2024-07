Stop Buchanan, l’Inter torna sul mercato: “Due vie per il sostituto”

L’infortunio di Tajon Buchanan ha colpito all’improvviso il mondo Inter e potrebbe costringere la dirigenza a rivedere i piani per il mercato. Se, infatti, il mercato in entrata sembrava ormai essere definito, con il lungo stop del canadese, i nerazzurri potrebbero essere costretti a intervenire per il sostituto.

Come scrive il Corriere dello Sport, tuttavia, le risorse per un nuovo innesto sulla fascia sinistra sarebbero limitate. Di fatto, l’Inter avrebbe solamente due vie da poter per percorrere per coprire l’assenza di Buchanan: il mercato svincolati o un prestito.

Per questi ultimi, bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio le manovre del club nerazzurro. Per quanto riguarda i primi, invece, potrebbero tornare di moda due nomi già accostati all’Inter in passato: Marcos Alonso e Layvin Kurzava, che hanno terminato il proprio contratto rispettivamente con Barcellona e Paris Saint-Germain.