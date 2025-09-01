Colpo Inter last minute: l’ANNUNCIO di Romano

Mancano ormai poche ore alla fine del calciomercato e in casa Inter potrebbe arrivare un clamoroso colpo di scena. I nerazzurri, infatti, starebbero lavorando a un possibile nuovo acquisto in difesa, come annunciato da Fabrizio Romano.

Il profilo scelto è quello di Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City. Come svelato dall’esperto di mercato, lo svizzero sarebbe il sostituto ideale in caso di partenza last minute di Benjamin Pavard, nel mirino del Marsiglia.

La doppia operazione, però, non sarebbe per nulla semplice, sia per il poco tempo rimasto a disposizione, sia perché al momento non ci sarebbe alcuna trattativa sul tavolo per l’addio di Pavard. Secondo Matteo Moretto, se non dovesse andare in porto oggi, Akanji potrebbe comunque essere un obiettivo per il mercato di gennaio.