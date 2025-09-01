“Contatti con agenti Vlahovic”: annuncio bomba sull’Inter

Non si è ancora chiusa quest’ultima finestra di mercato e in casa Inter alcuni spiragli suggeriscono già un possibile maxi colpo per la prossima estate. Il club nerazzurro, dopo aver ringiovanito l’organico aggiungendo cinque profili molto giovani, potrebbe tornare ad investire sui colpi a parametro zero a determinate condizioni economiche.

Stando a quanto riportato da Giorgio Musso di Calciomercato.it, ad esempio, non è escluso che la prossima estate l’Inter possa ‘scippare’ Dusan Vlahovic alla Juventus a costo zero. Questo perché l’attaccante serbo è in scadenza di contratto con i bianconeri ed andrà via gratis, salvo sorprese nel prossimo mercato di gennaio.

Tra Vlahovic e l’Inter vi sarebbero già stati indirettamente dei primi contatti, soprattutto per confrontarsi sulle richieste del centravanti e capire la fattibilità dell’operazione. Questo l’annuncio del giornalista: “Occhi a Vlahovic via a zero dalla Juventus perché Marotta e Ausilio hanno già avuto dei contatti con l’entourage del giocatore”.