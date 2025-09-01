ULTIM’ORA Inter sul mercato: sta succedendo adesso

Si è riacceso all’improvviso il calciomercato dell’Inter, con una nuova pista per la difesa. La dirigenza nerazzurra, infatti, starebbe accelerando per il prestito di Manuel Akanji dal Manchester City: l’offerta sarebbe stata già fatta e ci sarebbe la disponibilità del giocatore.

Lo sta raccontando in questi minuti Sky Sport, che ha evidenziato anche una differenza rispetto alla strategia paventata inizialmente. Sembrava, infatti, che l’arrivo dello svizzero fosse legato alla partenza di Pavard, ma ora non sembra essere così: Akanji potrebbe arrivare a prescindere dal futuro del francese.