Colpo di scena Inter, è fatta per Akanji: tutti i dettagli

Con un guizzo improvviso da ultimo giorno di mercato, l’Inter si è regalata un colpo che davvero in pochi si sarebbero aspettati a poche ore dalla chiusura della finestra estiva. Con una trattativa lampo definita nel corso degli ultimi minuti, il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con il Manchester City per il trasferimento di Manuel Akanji.

Il difensore svizzero, vecchio pallino della dirigenza nerazzurra, è pronto a sottoporsi alle visite mediche prima di siglare ufficialmente il nuovo contratto con l’Inter. Come confermato da Fabrizio Romano, Inter e Manchester City hanno raggiunto rapidamente l’intesa sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni che può diventare obbligo a condizioni difficili da raggiungere.

Akanji nei giorni scorsi aveva rifiutato la proposta del Milan, in quanto il club rossonero non partecipa all’attuale Champions League. Davanti alla corte dell’Inter, invece, il calciatore classe 1995 – richiestissimo anche in Premier League – non ha esitato a dare il via libera. Operazione già definita in ogni aspetto, a prescindere da quello che sarà il futuro di Benjamin Pavard.