1 Settembre 2025

Addio Pavard, c’è l’accordo: ECCO la formula

Può lasciare l'Inter

Benjamin Pavard prima di Inter-Bayern Monaco

Ultimo giorno di mercato infuocato per l’Inter, che ha deciso di accelerare per l’arrivo di Manuel Akanji dal Manchester City. Una novità improvvisa in difesa, che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro di Benjamin Pavard.

Dalla Francia, infatti, il giornalista Santi Aouna, racconta dell’accordo tra il giocatore e l’Olympique Marsiglia per il suo trasferimento. Il giocatore, infatti, avrebbe dato il suo ok, con il club francese che avrebbe fatto un’offerta all’Inter.

Si tratterebbe di un prestito fino a giugno 2026 con diritto di riscatto e ingaggio coperto, come raccontato da Fabrizio Romano. La decisione spetterebbe ora all’Inter, che però, come specificato da Santi Aouna, preferirebbe cedere Pavard a titolo definitivo.

