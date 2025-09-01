1 Settembre 2025

Chi è Manuel Akanji, il nuovo colpo in difesa dell’Inter

Tutto quello da sapere sul centrale svizzero

Manuel Akanji of Manchester City reacts during the Premier League match Manchester City vs Bournemouth at Etihad Stadium, Manchester, United Kingdom, 20th May 2025 (Photo by Mark Cosgrove/News Images)

Blitz dell’Inter nelle ore finali del mercato estivo: c’è l’accordo per il prestito di Manuel Akanji dal Manchester City. Il difensore svizzero arriverà a prescindere dall’addio di Benjamin Pavard, nel mirino del Marsiglia..

Si tratta di un rinforzo importante per la difesa di Cristian Chivu, che in caso di permanenza di Pavard, andrebbe a rinfoltire il reparto arretrato nerazzuro. In attesa delle visite mediche e dell’ufficialità, andiamo ad approfondire la carriera e le caratteristiche di Manuel Akanji.

Manuel Akanji Inter

Nonostante le notizie emerse negli scorsi giorni e alle parole di Marotta nel pre-partita di Inter-Udinese, alla fine l’Inter ha scelto di piazzare un colpo anche in difesa. Manuel Akanji arriverà in prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

Il difensore svizzero era in uscita dal Manchester City e negli scorsi giorni era finito anche nel mirino del Milan. Da capire se il suo arrivo sarà legato all’uscita di Pavard, anche se l’Inter ha voluto chiudere l’operazione a prescindere dal futuro del francese.

Manuel Akanji Transfermarkt

L’accordo tra Inter e Manchester City per il trasferimento in prestito di Akanji è stato raggiunto sulla base di un conguaglio immediato di 1 milione di euro, più un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che potrebbe diventare obbligo in caso di Scudetto.

Secondo il sito specializzato Transfermarkt, la valutazione attuale del difensore svizzero è di 28 milioni di euro. Il giocatore era in uscita già da diverse settimane.

Carriera Manuel Akanji

Manuel Obafemi Akanji è nato il 19 luglio 1995 a Neftenbach, Svizzera da padre nigeriano e madre elvetica. Ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2013 con il Winterthur, club svizzero di seconda divisione, per poi passare nel 2015 al Basilea, dove si è imposto vincendo due campionati svizzeri consecutivi (2015-16 e 2016-17) e una Coppa Svizzera nel 2016-17.

Nel gennaio 2018 è stato acquistato dal Borussia Dortmund, collezionando oltre 150 presenze e diversi trofei. Nel 2022 si è poi trasferimento al Manchester City, dove si è imposto come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. In particolare, è stato i grandi protagonisti della stagione 2022/2023, realizzando il Treble. In totale, con la maglia dei Citizens ha giocato 136 partite, realizzando anche 5 gol.

Pilastro anche della nazionale Svizzera, ha raggiunto le 71 presenze, partecipando a due Mondiali (2018 e 2022) e due Europei (2020 e 2024).

Manuel Akanji skills e caratteristiche

Akanji è un difensore centrale di piede destro, alto 188 cm e dal fisico imponente di circa 91 kg. La stanza gli permette di avere fisicità e solidità in fase difensiva, alla quale abbina una buona tecnica individuale. Sa essere anche un pericolo in fase offensiva, soprattutto di testa sui calci piazzati.

Dotato di grande rapidità e forza atletica, è abile nella marcatura a uomo e negli intercetti in avanti. Questo lo rendono un giocatore efficace nei duelli uno contro uno, in linea con la filosofia senza palla richiesta da Chivu.

Akanji è un difensore moderno, capace di supportare il centrocampo nella manovra. Dotato di una buona visione di gioco e di progressione palla al piede, può dare un contributo consistente nella costruzione dal basso, da anni marchio di fabbrica dei nerazzurri.

Profilo di grande personalità ed esperienza internazionale, Akanji è un leader difensivo, che all’Inter potrebbe giocare in tutti i ruoli della difesa a tre di Chivu. In caso di partenza di Pavard, è probabile che sia il sostituto designato del francese.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.