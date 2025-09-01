Chi è Manuel Akanji, il nuovo colpo in difesa dell’Inter

Blitz dell’Inter nelle ore finali del mercato estivo: c’è l’accordo per il prestito di Manuel Akanji dal Manchester City. Il difensore svizzero arriverà a prescindere dall’addio di Benjamin Pavard, nel mirino del Marsiglia..

Si tratta di un rinforzo importante per la difesa di Cristian Chivu, che in caso di permanenza di Pavard, andrebbe a rinfoltire il reparto arretrato nerazzuro. In attesa delle visite mediche e dell’ufficialità, andiamo ad approfondire la carriera e le caratteristiche di Manuel Akanji.

Manuel Akanji Inter

Nonostante le notizie emerse negli scorsi giorni e alle parole di Marotta nel pre-partita di Inter-Udinese, alla fine l’Inter ha scelto di piazzare un colpo anche in difesa. Manuel Akanji arriverà in prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

Il difensore svizzero era in uscita dal Manchester City e negli scorsi giorni era finito anche nel mirino del Milan. Da capire se il suo arrivo sarà legato all’uscita di Pavard, anche se l’Inter ha voluto chiudere l’operazione a prescindere dal futuro del francese.

Manuel Akanji Transfermarkt

L’accordo tra Inter e Manchester City per il trasferimento in prestito di Akanji è stato raggiunto sulla base di un conguaglio immediato di 1 milione di euro, più un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che potrebbe diventare obbligo in caso di Scudetto.

Secondo il sito specializzato Transfermarkt, la valutazione attuale del difensore svizzero è di 28 milioni di euro. Il giocatore era in uscita già da diverse settimane.

Carriera Manuel Akanji

Manuel Obafemi Akanji è nato il 19 luglio 1995 a Neftenbach, Svizzera da padre nigeriano e madre elvetica. Ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2013 con il Winterthur, club svizzero di seconda divisione, per poi passare nel 2015 al Basilea, dove si è imposto vincendo due campionati svizzeri consecutivi (2015-16 e 2016-17) e una Coppa Svizzera nel 2016-17.

Nel gennaio 2018 è stato acquistato dal Borussia Dortmund, collezionando oltre 150 presenze e diversi trofei. Nel 2022 si è poi trasferimento al Manchester City, dove si è imposto come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. In particolare, è stato i grandi protagonisti della stagione 2022/2023, realizzando il Treble. In totale, con la maglia dei Citizens ha giocato 136 partite, realizzando anche 5 gol.

Pilastro anche della nazionale Svizzera, ha raggiunto le 71 presenze, partecipando a due Mondiali (2018 e 2022) e due Europei (2020 e 2024).

Manuel Akanji skills e caratteristiche

Akanji è un difensore centrale di piede destro, alto 188 cm e dal fisico imponente di circa 91 kg. La stanza gli permette di avere fisicità e solidità in fase difensiva, alla quale abbina una buona tecnica individuale. Sa essere anche un pericolo in fase offensiva, soprattutto di testa sui calci piazzati.

Dotato di grande rapidità e forza atletica, è abile nella marcatura a uomo e negli intercetti in avanti. Questo lo rendono un giocatore efficace nei duelli uno contro uno, in linea con la filosofia senza palla richiesta da Chivu.

Akanji è un difensore moderno, capace di supportare il centrocampo nella manovra. Dotato di una buona visione di gioco e di progressione palla al piede, può dare un contributo consistente nella costruzione dal basso, da anni marchio di fabbrica dei nerazzurri.

Profilo di grande personalità ed esperienza internazionale, Akanji è un leader difensivo, che all’Inter potrebbe giocare in tutti i ruoli della difesa a tre di Chivu. In caso di partenza di Pavard, è probabile che sia il sostituto designato del francese.