Nuova operazione lampo dell’Inter: l’ANNUNCIO definitivo

L’arrivo lampo di Manuel Akanji all’Inter ha spalancato le porte per un’altra operazione in casa Inter. In queste ore, infatti, ha preso piede il possibile addio di Benjamin Pavard. Il difensore francese sarebbe ormai a un passo dal Olympique Marsiglia.

Si attende ormai solo l’ufficialità dopo l’annuncio di Fabrizio Romano sui propri social, che ha confermato la trattativa per il prestito del difensore francese. Pavard tornerà in Francia a titolo temporaneo, con il Marsiglia che potrebbe esercitare il diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

Lo stipendio sarà coperto interamente dal club transalpino, con le due società ora al lavoro per firmare i documenti in tempo prima della chiusura del calciomercato.

