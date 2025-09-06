Colpo di mercato sfumato: “La Fiorentina lo ha bloccato”

Si è conclusa da pochi giorni la sessione estiva di mercato che per l’Inter è stato incentrata su alcuni colpi giovani soprattutto nella fase iniziale del calciomercato. Sono arrivati i vari Sucic, Luis Henrique e Bonny subito nelle prime settimane mentre poi ad agosto è stato preso un altro giovane come Diouf e un difensore esperto come Akanji.

Un altro obiettivo che l’Inter ha trattato e considerato un nome valido era quello di Morten Frendrup, mediano con ottime qualità difensive. Il Genoa non ha però voluto venderlo a cuor leggero né all’Inter né ad altri club italiani come la Roma o la Fiorentina che lo aveva bloccato. Lo svela Matteo Moretto con queste parole:

“Frendrup era stato bloccato dalla Fiorentina che però ha poi deciso di prendere Nicolussi Caviglia. In estate però è stato sondato anche dall’Inter che lo considerava un’alternativa a possibili partenti. Anche la Roma lo aveva nella sua lista obiettivi oltre a Pessina. La situazione però poi non si è mai evoluta con questi club”.