Ha rifiutato l’Inter prima di Akanji: la rivelazione

Il colpo di fine mercato dell’Inter è stato Manuel Akanji, esperto difensore che è stato prelevato da una big del calcio europeo come il Manchester City. Molti tifosi nerazzurri sono stati contenti di questo colpo dell’ultimo giorno di mercato perché il centrale svizzero porta nuova linfa nel reparto arretrato di Chivu.

Tuttavia, tanti tifosi avrebbero voluto anche che Benjamin Pavard restasse all’Inter per avere un reparto completo e affidabile con Akanji e Bastoni più i vari uomini di esperienza come De Vrij e Acerbi a supporto. Il francese è però stato ceduto in prestito al Marsiglia per volere della società nelle ultime ore di mercato.

Proprio da quelle bollenti ultime trattative prima del “gong” finale, arriva un retroscena a sorpresa sul mercato dell’Inter. Come rivelano i colleghi di Calciomercato.com, un obiettivo di Ausilio e Marotta era Joel Ordonez, giovane centrale ecuadoriano classe 2004 che gioca in Belgio con la divisa del Bruges.

La società belga si è però impuntata fino all’ultimo giorno di mercato, rifiutando ogni offerta dell’Inter e di altri club europei interessati a Ordonez. Da qui, è nata quindi la necessità dei nerazzurri di trovare nelle ultime ore un altro difensore che alla fine è stato individuato proprio in Manuel Akanji dal Manchester City.