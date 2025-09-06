Bastoni si esalta in Nazionale: “Gol chirurgico, un riferimento”

C’è stato spazio anche per il gol di Alessandro Bastoni nella serata dell’esordio di Gennaro Gattuso come ct della Nazionale Italiana, festeggiata con un ampio 5-0 ai danni dell’Estonia. Un’ottima gara da parte del centrale dell’Inter schierato in coppia con Calafiori in una difesa a quattro. Nonostante il cambio di sistema, l’interista ha trasmesso ottimi segnali in entrambe le fasi.

Queste sono state le pagelle assegnate a Bastoni dai principali quotidiani sportivi questa mattina:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Corpo a corpo con Sappinen, che è fastidioso ma presto si ritrova ammanettato dall’interista. Un lancio a illuminare per Dimarco è disegnato, il colpo di testa della cinquina chirurgico.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Deve fronteggiare Sappinen e impostare, chiudere quando s’inceppa qualcosa l’ha dietro: è il primo riferimento, non delude e segna.

TUTTOSPORT 6.5 – L’Italia difende a quattro ma imposta a tre e lui si trova sempre sulle tracce di Sappinen che controlla senza problemi. In impostazione si limita all’ordinario perché a quello pensa più Calafiori ma sul gong trova la strada per il quinto gol.