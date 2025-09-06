Bastoni si esalta in Nazionale: “Gol chirurgico, un riferimento”
La prestazione del centrale dell'Inter
C’è stato spazio anche per il gol di Alessandro Bastoni nella serata dell’esordio di Gennaro Gattuso come ct della Nazionale Italiana, festeggiata con un ampio 5-0 ai danni dell’Estonia. Un’ottima gara da parte del centrale dell’Inter schierato in coppia con Calafiori in una difesa a quattro. Nonostante il cambio di sistema, l’interista ha trasmesso ottimi segnali in entrambe le fasi.
Queste sono state le pagelle assegnate a Bastoni dai principali quotidiani sportivi questa mattina:
LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Corpo a corpo con Sappinen, che è fastidioso ma presto si ritrova ammanettato dall’interista. Un lancio a illuminare per Dimarco è disegnato, il colpo di testa della cinquina chirurgico.
CORRIERE DELLO SPORT 7 – Deve fronteggiare Sappinen e impostare, chiudere quando s’inceppa qualcosa l’ha dietro: è il primo riferimento, non delude e segna.
TUTTOSPORT 6.5 – L’Italia difende a quattro ma imposta a tre e lui si trova sempre sulle tracce di Sappinen che controlla senza problemi. In impostazione si limita all’ordinario perché a quello pensa più Calafiori ma sul gong trova la strada per il quinto gol.