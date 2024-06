Colpo a costo zero in attacco: “L’Inter sonda la pista”

Mehdi Taremi sarà il primo colpo dell‘Inter in attacco. L’attaccante iraniano ha trovato l’accordo per trasferirsi a parametro zero dal prossimo luglio. E l’ex Porto potrebbe non essere l’unico a rimpolpare il reparto offensivo a costo zero.

Oltre all’obiettivo Gudmundsson, infatti, i nerazzurri stanno studiando anche l’innesto di un quinto attaccante per completare la rosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno sondato la pista che porta Memphis Depay.

L’olandese lascerà l’Atletico Madrid in estate. La mossa da parte dei nerazzurri c’è stata negli scorsi giorni e, come scrive la Rosea, non sembra avere avuto seguito per ora. Tuttavia, va ricordato come, per motivi anche di budget, la dirigenza nerazzurra sia sempre attenta a questi tipi di occasioni.