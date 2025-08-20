Nuovo contatto Asllani-Bologna: cosa manca per chiudere

Manca ancora qualche dettaglio sull’asse Milano-Bologna per completare il passaggio di Kristjan Asllani. L’Inter, come raccontiamo da giorni, ha già aperto all’offerta emiliana per il centrocampista albanese per il trasferimento a titolo definito: 9 milioni di euro subito ai nerazzurri, più il 40% sulla futura rivendita dell’ex Empoli.

Resta da trovare, invece, l’intesa sul contratto tra l’interista e il Bologna che nella giornata di oggi – stando a quanto riferito da Nicolò Schira – avranno un nuovo contatto. Gli agenti del classe 2002 chiedono qualcosa in più rispetto all’offerta da 1,5 milioni netti a stagione fino al 2029 con opzione al 2030. Asllani punta infatti ad ottenere un ingaggio leggermente più alto – da 1,8/2 milioni di euro – prima di dare il via libera a lasciare l’Inter.