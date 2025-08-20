Ribaltone Pavard, è UFFICIALE: lo ha annunciato l’Inter

Incredibile colpo di scena per quanto riguarda Benjamin Pavard. Sul difensore francese, che in molti davano in partenza dall’Inter, potrebbe essere arrivata una svolta decisiva sul suo futuro. Come annunciato ufficialmente dal club nerazzurro, l’ex Bayern Monaco ha preso una decisione piuttosto curiosa e significativa.

Pavard, infatti, ha deciso di abbandonare il numero 28 che lo ha accompagnato in questi primi due anni all’Inter, scegliendo il 5 per la propria maglia in vista della nuova annata che sta per iniziare. L’ultimo ad indossare questo numero era stato Stefano Sensi nella stagione 2023/24, quella in cui il difensore era difatti approdato all‘Inter.

Il cambio numero scelto da calciatore e club può essere letto anche come indizio di mercato. Dopo tanti rumors sulla sua possibile cessione, Pavard e l’Inter lanciano un forte segnale che va nella direzione opposta: le parti continuano a programmare insieme il futuro, allontanando le pressanti sirene sia francesi che arabe.