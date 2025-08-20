“L’Inter ha un tesoro da 100 milioni”: annuncio clamoroso

Siamo ormai ufficialmente entrati negli ultimi giorni del mercato, quelli più caldi in cui l’Inter è inevitabilmente attesa ad almeno un paio di colpi pesanti. Dopo aver definito la cessione di Zalewski all’Atalanta, il club nerazzurro ha ulteriormente incrementato il bottino da poter spendere in entrata nei prossimi dieci giorni.

Come evidenziato questa mattina da Tuttosport, dunque, l’Inter si ritrova in questo momento un tesoretto da 90 milioni di euro, che potrebbe “addirittura scavallare quota 100 nel momento in cui verranno piazzati Palacios, Taremi e magari Zielinski”. Insomma, i presupposti per assistere ad un finale di mercato da fuochi d’artificio in casa nerazzurra ci son tutti.

Sembra a questo punto probabile che l’Inter voglia dedicare i due investimenti a centrocampo e difesa. Oltre al quotatissimo Koné, “si valutano giocatori in Europa, come Florentino del Benfica e O’Riley del Brighton, ma sul taccuino ci sono pure altri elementi, come Cissé del Rennes. In Italia piace Mandela Keita del Parma, ma è un piano B”.

In difesa, invece, il nome nuovo è quello di Alexsandro, 26enne brasiliano di proprietà del Lille. Rimangono sempre validi i profili di Kim del Bayern Monaco e Kiwior dell’Arsenal, entrambi già noti al campionato italiano e sul taccuino dell’Inter ormai da tempo.