“Fuori dalla lista Champions”: un BIG dell’Inter a rischio

A pochi giorni dall’esordio dell’Inter nel nuovo campionato, fissato per lunedì 25 agosto contro il Torino a San Siro, vige ancora parecchia incertezza sul futuro della rosa nerazzurra. Cristian Chivu attende ancora un paio di colpi, specialmente in difesa e a centrocampo, mentre in uscita qualche interista dovrebbe salutare da qui ai prossimi giorni.

Nelle ultime settimane, ad esempio, si è parlato parecchio di un possibile addio di Benjamin Pavard. Il difensore francese, che ha ufficialmente cambiato numero di maglia, ha ricevuto sondaggi sia dalla Francia che dall’Arabia Saudita, oltre al tentativo del Galatasaray respinto sul nascere dall’ex Bayern Monaco.

In riferimento al futuro di Pavard, il Quotidiano Sportivo questa mattina ha sganciato una vera e propria bomba. Il francese, secondo il giornale, non verrebbe più considerato un titolarissimo da Cristian Chivu che starebbe dunque cercando un giocatore diverso dal mercato. Per questa ragione, qualora dovessero arrivare altri innesti in difesa, il francese in caso di permanenza rischierebbe “di finire fuori dalla lista Champions”.