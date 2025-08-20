Chi è La Penna, l’arbitro di Inter-Torino: bilancio netto

Ci siamo di nuovo, la Serie A sta per tornare di scena per la nuovissima stagione 2025/26. L’aria di campionato comincia a farsi sentire, come certificato anche dalle designazioni arbitrali della prima giornata appena diramate ufficialmente dall’Aia.

Per Inter-Torino, match in programma lunedì 25 agosto alle 20.45 a San Siro, è stato assegnato l’arbitro Federico La Penna. Il fischietto della sezione di Roma sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Cavallina, mentre Crezzini sarà il IV Ufficiale dell’incontro. Var affidato a Paterna, con Chiffi nelle vesti di assistente.

Per quanto riguarda i precedenti, l’Inter ha incontrato nove volte l’arbitro La Penna: in queste occasioni ha ottenuto 7 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta in Coppa Italia ai tempi supplementari contro il Bologna nel dicembre 2023. Il direttore di gara ha già diretto due scontri tra Inter e Torino: in entrambi i casi a trionfare è stata la formazione nerazzurra (4-2 nel novembre 2020, 0-2 nel maggio 2025).