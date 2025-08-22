L’Inter è tornata a fare acquisti dopo più di un mese (l’ultimo era stato Bonny arrivato a luglio dal Parma) e lo fa nel reparto di centrocampo dove ha preso un giovane francese classe 2003. Si tratta di Andy Diouf, che è stato prelevato dal Lens ed è arrivato oggi in Italia: qui le immagini del suo arrivo all’aeroporto di Linate.

Nel frattempo emerge la notizia di un possibile innesto differente per la mediana nerazzurra. Come svela Fabrizio Romano, nei giorni scorso all’Inter è stato proposto un campione come İlkay Gundogan. Il classe 1990 del Manchester City potrebbe cambiare squadra ma l’Inter ha declinato perché vuole innesti giovani, come spiegato dal giornalista:

“Gundogan piace molto al Galatasaray ed è stato proposto anche in Italia. Posso svelare che il centrocampista del Manchester City è stato proposto anche all’Inter che però sta cercando tutt’altro tipo di giocatore e per questo ha preso Diouf. Gundogan può lasciare il Manchester City, non credo che arriverà in Serie A e piace anche in Turchia, MLS e Arabia”.