TS – Conte torna a ruggire sul mercato: Kanté tra le priorità sottolineate alla dirigenza

E’ tornato il buon vecchio Conte nelle dichiarazioni pronunciate nel post-partita di Reggio Emilia, dopo la vittoria largamente ottenuta per 0-3 ai danni del Sassuolo. L’allenatore, come fatto più volte durante la scorsa stagione, ha lanciato dei chiari segnali alla società, dalla quale si aspetta degli interventi mirati nel corso della finestra di mercato di gennaio. Innanzitutto il tecnico sa bene che, per potersi permettere gli obiettivi indicati alla dirigenza, sarà necessario vendere Christian Eriksen ed ottenere un buon bottino per autofinanziare il colpo in entrata.

Le priorità che sono state sottolineate riguardano ancora una volta un vice Lukaku per l’attacco, ma soprattutto un centrocampista difensivo. Quest’ultimo, secondo quanto riferito da Tuttosport, nella testa di Antonio Conte dev’essere necessariamente N’Golo Kanté. Il centrocampista francese, che permetterebbe all’allenatore di rimanere con molta probabilità ad Appiano Gentile anche la prossima stagione, è però un punto fisso nel Chelsea di Lampard, schierato sempre dal primo minuto in Premier League in questa annata. Tra le alternative, sicuramente meno difensive, si valutano possibili scambi con Paredes e Xhaka, o un eventuale ritorno di fiamma che porta a Rodrigo De Paul.

