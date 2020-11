Mercato – L’Inter cerca un colpo in mezzo al campo: De Paul torna di moda se parte Eriksen

Viene dato da molti quasi per scontato l’addio di Christian Eriksen dell’Inter in vista del mercato di gennaio. Riuscire a piazzare il danese alle proprie condizioni, col chiaro intento di generare un’importante plusvalenza rispetto ai 27 milioni di euro sborsati al Tottenham quasi un anno fa, non sarà però impresa semplice. Qualora il club nerazzurro dovesse riuscirci, ecco che potrebbe liberarsi il tanto atteso colpo a centrocampo che Antonio Conte si aspetta dalla società interista.

Come riferito da Tuttosport nell’edizione odierna, il sogno (quasi irraggiungibile) porta sempre al nome di N’Golo Kanté. Come alternative al centrocampista francese si continuano a sondare possibili affari con Arsenal e Paris Saint Germain per Eriksen, con Paredes e Xhaka in cambio del danese. Ma il nome ‘nuovo’ rispetto alle ultime settimane è quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell’Udinese, già accostato più volte in passato all’Inter, potrebbe essere quella mezz’ala esplosiva, dotata di tanta forza e capace di inserirsi negli spazi che proprio Conte sta cercando per il suo schieramento.

