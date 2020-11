GdS – Inter, rientro ‘forzato’ di Brozovic in campo: Conte lo schiererà titolare

Con pochissimi allenamenti nelle gambe insieme al gruppo, Marcelo Brozovic – tornato ad essere negativo agli ultimi test per il coronavirus – domani sera contro il Borussia M’Gladbach dovrà stringere i denti e scendere in campo dal primo minuto. In virtù dell’assenza di Arturo Vidal, Antonio Conte non potrà infatti fare a meno del centrocampista croato, a questo punto indispensabile nel completare la linea a tre con Nicolò Barella e Roberto Gagliardini.

Dopo essere risultato negativo al primo tampone giovedì e nuovamente positivo per un residuo appena prima del match con il Sassuolo, nei tamponi effettuati dalla squadra al ritorno da Reggio Emilia il calciatore è tornato ad essere negativo: quanto basta all’Uefa per dare il via libera al suo impiego. Conte, che dovrà fare a meno dell’infortunato Nainggolan e che non vorrà ancora lanciare Sensi dal primo minuto, ha intenzione di ‘rischiare’ Brozovic dal primo minuto, preferendolo ad un Christian Eriksen oramai completamente fuori dai suoi piani tecnici.

