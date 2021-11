TS – Conte vuole fare spesa all’Inter: pronto l’assalto ai big in estate

Il tecnico cercherà di portare al Tottenham alcuni fidati interisti

Antonio Conte al Tottenham, ormai ci siamo. Il tecnico salentino è pronto a firmare un contratto fino al 2023 dalle cifre faraoniche: si parla dai 15 ai 18 milioni di euro a stagione. Un passaggio, quello dell'allenatore agli Spurs, a cui dovranno fare attenzione anche dalle parti di viale della Liberazione. Non è difficile pensare infatti che Conte tenterà di portare alcuni dei suoi fidati nerazzurri in quel di Londra. La politica di mercato di Suning, come riporta Tuttosport, non cambierà: si cercherà di cedere e poi rinforzare la rosa con le idee. Per questo motivo, secondo il quotidiano, l'assalto Tottenham in estate sarà sicuro.