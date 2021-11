Sport1 – Mezza Europa su Karim Adeyemi: l’Inter gli ha già offerto un contratto

La società nerazzurra è interessata al gioiellino tedesco

Karim Adeyemi sta attirando su di sé le attenzioni di mezza Europa. L'attaccante tedesco macina prestazioni e gol da inizio stagione ed è finito nel mirino dei migliori club al mondo. Il favorito, secondo l'emittente Sport1, è il Borussia Dortmund anche perché il giocatore e l'agente preferirebbero un trasferimento in un campionato di medio/alto livello. Per questo motivo, il PSG sembra defilarsi. Ma non ci sono solo queste due squadre in corsa.