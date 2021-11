UFFICIALE – Conte al Tottenham: “Quest’estate? Ancora troppo coinvolto con l’Inter”

L'ex tecnico nerazzurro ha firmato un contratto fino al 2023

Nella nota ufficiale del club londinese, Antonio Conte ha parlato anche del motivo che lo ha spinto a non accettare la stessa proposta dagli Spurs alcuni mesi fa: "La scorsa estate l'unione con il Tottenham non è avvenuta perché la fine del mio rapporto con l'Inter era ancora troppo recente ed emotivamente troppo coinvolta. Così ho pensato che non fosse ancora il momento giusto per tornare ad allenare".