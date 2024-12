Contratto ufficiale: ha appena firmato con l’Inter

Confermando il grande lavoro avviato negli ultimi mesi da parte della dirigenza, l’Inter continua a guardare al futuro e alla crescita dei propri talenti. Con questi presupposti, dunque, questa mattina è arrivato il nuovo accordo ufficiale siglato con il giovane calciatore.

Come confermato da Relevo, l’Inter ha infatti definito il rinnovo del contratto del giovanissimo Yvan Maye. Il difensore francese classe 2006 era stato ingaggiato dalle giovanili del Paris FC nell’estate del 2022 e vanta già diverse apparizioni con la squadra Primavera di Andrea Zanchetta sia in campionato che in Youth League.

Con il nuovo accordo, il centrale di piede mancino si è legato all’Inter sino al giugno 2026 con opzione per altre due stagioni. Questa la notizia sul club nerazzurro: “L’Inter prolunga il contratto del giovane Yvan Maye fino al 2026 con opzione per altri due anni”.