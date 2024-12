Marotta: “Mercato? Ecco a cosa lavoriamo. Crediamo alla Champions”

Con il sorriso stampato sulle labbra, pieno di orgoglio per i numerosi riconoscimenti ricevuti dai numerosi interisti presenti al Gran Galà del Calcio 2024 Aic, il presidente nerazzurro Beppe Marotta si è fermato a parlare ai microfoni dei numerosi cronisti presenti per parlare anche di attualità e calciomercato.

In particolare, il numero uno dell’Inter ha anticipato alcuni temi di mercato su cui il club sta già lavorando: “È una grandissima soddisfazione personale ma anche come rappresentate di una società come l’Inter. Ho voluto accanto a me due importanti collaboratori come Zanetti e Ausilio, a testimonianza dell’unità di intenti che c’è nella nostra società. Mercato? Siamo sempre in attività e guardiamo già alla prossima stagione. Quella attuale la possiamo portate avanti con questo gruppo. Credo che al di là degli infortuni possiamo far fronte ai numerosi impegni”.

STAGIONE – “Abbiamo un ruolino di marcia soddisfacente in campionato e Champions, fra poco entreranno in gioco Supercoppa e Coppa Italia, come Inter dobbiamo sempre cercare di ottenere il massimo ed è quello che stiamo facendo”.

CHAMPIONS – “Nel DNA dei grandi club c’è sempre l’ambizione di puntare traguardi importanti. Noi abbiamo risalito la china dopo un periodo di adattamento, puntavamo alla finale, anche se non siamo riusciti a vincerla. E’ stata una bellissima esperienza che ci è servita negli anni successivi; non nascondo che dobbiamo vivere la Champions come un fenomeno che ci possa portare molto in alto, nel rispetto degli avversari e nella consapevolezza delle nostre forze”.