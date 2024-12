Recupero Fiorentina-Inter: annuncio ufficiale del presidente Casini

Intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio 2024 Aic, nel quale sono stati protagonisti tantissimi nerazzurri che la scorsa stagione hanno contribuito alla vittoria dello Scudetto dell’Inter, il presidente della Lega Serie A ha annunciato delle novità in merito alla ripresa del match sospeso la scorsa domenica contro la Fiorentina per il malore accusato da Bove, fortunatamente fuori pericolo dopo i miglioramenti delle scorse ore.

Queste le parole del numero uno di Lega che non ha ancora fornito delle date certe: “Abbiamo tenuto un consiglio di Lega per capire quando poter proseguire la partita, non sarà possibile prevederla nei 15 giorni previsti dal regolamento perché non ci sono spazi utili. Se ne parlerà quindi dopo Natale. Ma il Consiglio ha finalmente stabilito un principio importante: bisogna trovare la prima data utile”.