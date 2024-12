Sabatini: “Inter vince la Champions. Ecco quale sarà la finale”

Grazie al secondo posto guadagnato dopo le prime cinque giornate di Champions League nella classifica unica, l’Inter di Simone Inzaghi viene oggi considerata insieme al Liverpool tra le formazioni più accreditate per la vittoria finale.

Un’opinione che anche il giornalista Sandro Sabatini ha condiviso ai microfoni di Calcio Selvaggio, indicando proprio i nerazzurri tra le squadre con più chance di alzare la coppa al termine di questa stagione. Il giornalista, inoltre, ha pronosticato anche la possibile rivale dell’Inter in un’eventuale finale europea.

Questa la previsione di Sabatini: “Chi vince la Champions? L’Inter, non sono simpatizzante, ma penso che l’Inter quest’anno può vincere la Champions, infortuni permettendo. Quante volte ti ricapita nella vita che Manchester City, Real Madrid e Paris Saint Germain sono in questa situazione. Alla fine l’Inter va in finale di Champions con il Bayern, come a Madrid nel 2010”.