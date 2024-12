Chi è il gioiello dell’Inter che ha vinto il premio di talento dell’anno

Nella serata dei premi per il campionato 2023/24 all’evento “Gran Galà del Calcio”, c’è stato enorme spazio per l’Inter e i suoi giocatori. I premi che si sono colorati di nerazzurro sono infatti quello di “Miglior allenatore” per Simone Inzaghi, “MVP” con Lautaro Martinez trionfatore, “Squadra dell’anno” che è stata proprio l’Inter, il riconoscimento per il gol più bello dello scorso anno (andato nella mani di Thuram) e infine anche il premio di “Talento dell’anno” che è andato ad un giovane cresciuto ad Appiano Gentile.

Si tratta di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 che possiede qualità e caratteristiche molto importanti. Oggi gioca in prestito nello Spezia in Serie B ma il suo cartellino è ancora di proprietà della società con sede in viale della Liberazione.

Il premio per il baby attaccante interista è stata quindi la ciliegina sulla torta ad una serata che ha visto la Beneamata assoluta protagonista dell’evento con tantissimi premi individuali ma anche con una massiccia presenza di suoi calciatori nella formazione ideale della Serie A 2023/24, ben 7 su 11. La stagione che ha portato alla tanto sognata seconda stella nerazzurra è quindi diventata ieri ancora più indimenticabile.