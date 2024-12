Il calendario è intasato: Inzaghi ha però la SOLUZIONE per l’Inter

Uno dei temi di cui sempre più di frequente si discute in questo periodo, nel mondo del calcio, è quello legato all’eccessivo numero di partite che le grandi squadre europee debbano giocare in ogni stagione. I giocatori migliori al mondo infatti hanno in calendario tantissimi impegni tra Nazionali e squadre di club.

Per molti calciatori questo è un problema per il fisico perché aumenta il rischio infortuni ma c’è chi comunque come Lautaro Martinez afferma che si tratti del loro lavoro e che anche se non sia una situazione ideale, sia comunque da fare col massimo impegno.

Nel frattempo il rinvio della sfida tra Fiorentina ed Inter (sospesa al 17′ del primo tempo per il malore accusato da Edoardo Bove) è un ulteriore ostacolo nella formulazione dei calendari. Al momento infatti la Lega Serie A non sa quando inserire questo recupero viste le tante gare che entrambe le formazioni devono disputare tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e coppe europee.

In estate inoltre l’Inter giocherà il primo Mondiale per Club estivo a 32 squadre che sarà una novità assoluta ma che allunga ancora di più la striscia di impegni dei nerazzurri. La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un’analisi sul calendario della formazione meneghina facendo luce anche sul problema recupero del match con i viola.

La rosea si focalizza in particolare sui primi due mesi del 2025, gennaio e febbraio, ovvero un frangente nel quale l‘Inter potrebbe scendere in campo addirittura 15 volte. Se i nerazzurri dovessero giocare la finale di Supercoppa e malauguratamente non piazzarsi tra le prime otto nella classifica della Champions dovrebbero infatti giocare proprio 15 partite prima dello scontro diretto contro il Napoli del 2 marzo.

Gli azzurri di Antonio Conte invece hanno un calendario molto più leggero non partecipando a queste due competizioni e non avendo da inserire da qualche parte anche il recupero che l’Inter giocherà con la Fiorentina. Il timore per la Beneamata è infatti proprio quello che il Napoli possa scappar via in questi primi due mesi del 2025 in cui riposerà molto di più prima dello scontro diretto al Maradona.

Tuttavia il quotidiano lombardo sottolinea anche come la ricetta di Simone Inzaghi per superare indenne questo inizio anno di fuoco, sia quella di gestire al meglio tutte le energie e i membri della rosa di cui dispone. Sarà poi fondamentale chiudere in fretta il discorso qualificazione diretta in Champions per concentrarsi solo sul campionato fino a febbraio.