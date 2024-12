Lautaro premiato MVP: “Il livello si alza insieme, sulla Champions…”

Durante la serata del Gran Galà del Calcio sono stati grandi protagonisti i giocatori dell’Inter perché Marcus Thuram ha vinto il premio di gol più dello scorso anno mentre Lautaro Martinez è stato insignito del riconoscimento di miglior giocatore dell’ultima Serie A. Il numero 10 nerazzurro a margine dell’evento ha rilasciato alcune dichiarazioni.

L’attaccante argentino commenta così il malore di Edoardo Bove vissuto sul campo domenica: “A Firenze sono stati momenti brutti ma l’importante è che lui ora stia bene, ho sentito i suoi compagni della Fiorentina e per noi in quel momento era già finita lì la partita. L’importante è la salute di Edoardo e gli mando un grosso abbraccio. Recupero? Noi dobbiamo pensare partita per partita e ancora non si sa la data. Il calendario è stretto ma dobbiamo adeguarci, è il nostro lavoro e daremo il massimo con concentrazione”.

Il capitano interista ha poi parlato anche degli obiettivi che quest’anno può avere con la sua squadra: “Il livello si alza in ogni allenamento e servono tutti i compagni insieme, solo così so cresce. La passata stagione è stata bellissima perché abbiamo vinto la seconda stella che era il principale nostro obiettivo”.

Infine Lautaro fa una menzione sul cammino europeo e l’inserimento dei nuovi arrivati in estate: Champions League? Nello spogliatoio parliamo sempre di tutto, siamo lo stesso gruppo con quattro nuovi ragazzi che ci stanno dando una grande mano. La nostra mentalità è sempre quella di vincere per portare trofei all’Inter come stiamo facendo negli ultimi anni”.