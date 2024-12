Thuram: “Continuiamo così, all’Inter si parte sempre per vincere tutto”

Marcus Thuram è stato uno dei protagonisti dell’Inter nella serata del Gran Galà del Calcio. Il numero 9 francese è stato infatti insignito del premio per il più bel gol della passata stagione, a farlo trionfare è stata la perla messa a segno nel derby contro il Milan del 16 settembre 2023 quando i nerazzurri si sono imposti con un netto 5-1 e il suo tiro a giro all’incrocio ha fatto esplodere la parte interista di San Siro.

A margine dell’evento, Thuram ha parlato anche del presente dell’Inter rispondendo alle domande di attualità calcistica: prima di rilanciare le ambizioni nerazzurre per questa stagione, ha trattato anche lo spaventoso malore che domenica ha colpito Edoardo Bove durante la partita contro la Fiorentina e che ha fatto preoccupare tutto il mondo dello sport.

“Malore di Bove? Quello è stato un momento difficile per tutti in campo, ho saputo che ora sta meglio e solo questo è importante. Obiettivi? Dobbiamo continuare così ora stiamo facendo meglio. L’Inter è un punto di arrivo e lo è sempre stata, ha fatto la finale di Champions due anni fa e vinto lo Scudetto l’anno scorso. Consapevolezza? L’abbiamo sempre avuta, l’anno scorso siamo usciti con una grande squadra come l’Atletico ma quando sei all’Inter parti ad inizio stagione per vincere sempre tutte le competizioni“, le parole di Thuram.