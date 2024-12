Shock Lautaro: è FUORI dai candidati al Premio FIFPRO

Dopo l’esclusione da parte della FIFA tra gli 11 migliori giocatori della stagione, arriva un’altra delusione individuale per Lautaro Martinez. Sono usciti, infatti, i nomi dei 26 candidati per il Men’s World 11, premio della FIFPRO, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti, e non c’è il nome del capitano dell’Inter.

Più in generale, va sottolineato come nella lista non ci sia alcun giocatore di Serie A. Una scelta che farà nuovamente discutere e che conferma un atteggiamento discutibile degli organi del calcio nei confronti di Lautaro e più in generale dell’Inter.

Questa la lista completa:

PORTIERI

Ederson

Emiliano Martinez

Manuel Neuer

DIFENSORI

Dani Carvajal

Ruben Dias

Virgil van Dijk

Jeremie Frimpong

Antonio Rudiger

William Saliba

Kyle Walker

CENTROCAMPISTI

Jude Bellingham

Kevin De Bruyne

Phil Foden

Toni Kroos

Luka Modric

Jamal Musiala

Rodri

Federico Valverde

ATTACCANTI