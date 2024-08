Correa frena il mercato dell’Inter: rifiutato il clamoroso ritorno

Come già avvenuto un anno fa, il Tucu Correa sta rallentando non poco le idee di mercato dell’Inter in entrata. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto tra un anno, viene considerato un esubero dell’organico nerazzurro, la cui cessione andrebbe a favorire l’assalto da parte del club verso un nuovo attaccante.

L’Inter, però, ad oggi ha trovato fondamentalmente due ostacoli alla partenza di Correa: da una parte le poche offerte ricevute per il centravanti argentino, dall’altra la volontà del calciatore di rimanere in Europa e rifiutare automaticamente tutte le altre proposte.

E’ questo il caso dell’Estudiantes dell’ex Veron, come spiegato da La Gazzetta dello Sport. Correa ha infatti detto di no all’ipotesi di tornare in Argentina a difendere i colori del club che lo ha cresciuto, in attesa di una proposta concreta dai top cinque campionati europei.

Da parte dell’Inter filtra una certa preoccupazione giunti a questo punto del mercato, soprattutto perché la cessione del Tucu dovrebbe portare almeno 8 milioni di euro per evitare una minusvalenza al club nerazzurro.