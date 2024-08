Inter, il mercato non decolla: Inzaghi cambia due ruoli

Da ormai qualche settimana, il mercato dell’Inter si trova in standby perché bloccato da alcuni esuberi. Senza cessioni di spicco, soprattutto in avanti dove Correa ed Arnautovic faticano a portare offerte concrete, non vi saranno altre entrate. Unica eccezione in difesa dove entro la fine mercato dovrebbe arrivare un nuovo centrale per sopperire alla lunga assenza di Buchanan.

Nel frattempo, come riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi ha deciso di adattare due dei suoi calciatori in altri ruoli, così da poter avere maggiore scelta e non dover dipendere esclusivamente dal mercato. In attesa del difensore mancino atteso dal tecnico, come vice Bastoni in allenamento è stato provato Bisseck, tra i più positivi di questo pre-campionato.

In avanti, dove gli infortuni di Arnautovic e Taremi hanno aperto una vera e propria emergenza, è stato invece avanzato Mkhitaryan nel ruolo di seconda punta. L’armeno potrebbe trovare spazio dal primo minuto in questa posizione sia in vista dell’amichevole di questa sera con l’Al-Ittihad, ma anche per la prima di campionato con il Genoa.