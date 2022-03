Quanto ha realmente speso l’Inter per Correa dalla Lazio: le cifre ufficiali

Le cifre ufficiali del trasferimento dell'argentino

La Lazio ha ufficialmente pubblicato il bilancio semestrale - riferito al periodo 1 luglio-31 dicembre 2021 - e noi abbiamo così l'occasione di vedere le cifre esatte spese dall' Inter per acquistare Joaquin Correa dalla società biancoceleste.

Ricordiamo che l'attaccante argentino è arrivato all'Inter quest'estate, dalla Lazio, in prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinati eventi. Il riscatto sarebbe quindi scattato come obbligatorio al verificarsi del primo punto in campionato dell'Inter dopo la data del 2 febbraio 2022.