Arrivano novità nell’operazione che dovrebbe portare Joaquin Correa all’Olympique Marsiglia. L’agente del giocatore, infatti, sarebbe al lavoro per definire gli ultimi dettagli del passaggio in Francia del suo assistito. In particolare, per quanto riguarda il riscatto del Tucu.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l‘obbligo di riscatto per l’argentino scatterebbe in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In caso contrario, dovrebbe esser fissato un diritto di riscatto a 13 milioni di euro, più 2 di prestito oneroso. L’operazione è ai dettagli.