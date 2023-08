Mercato – Balogun trova squadra in Francia: vicino l’accordo

Dopo essere stato a lungo inseguito dall’Inter, Folarin Balogun alla fine sembra aver trovato una squadra. L’attaccante dell’Arsenal, infatti, sarebbe molto vicino al ritorno in Francia, questa volta al Monaco a titolo definitivo.

Lo riporta Sky Sports, che sottolinea come l’accordo tra i due club sia ormai vicinissimo. Da capire le cifre dell’operazione. Il Monaco era già da tempo sul giocatore, tanto da essere indicati anche nelle scorse settimane come una delle potenziali concorrenti per l’Inter, che poi ha battuto altre piste.

L’opinione di Passione Inter

L’investimento per Pavard ha confermato come la pista Balogun sia stata abbandonata per seguire la volontà di Inzaghi. Il tecnico voleva un difensore forte e di livello internazionale e un attaccante più fisico e di maggiore esperienza. L’acquisto dell’americano non poteva garantire queste certezze.