L’Inter ha fatto il suo esordio stagionale contro il Monza, vincendo con un buon 2-0 la prima gara di Serie A. Tuttavia, l’inizio del campionato non frena di certo il mercato nerazzurro e, al contrario, dalla gara di San Siro potrebbe proprio essere arrivato un indizio in questo senso. Joaquin Correa è rimasto in panchina per tutta la gara.

Secondo La Gazzetta Sportiva, la scelta di Inzaghi di non fare entrare il suo pupillo avrebbe subito fatto pensare a un indizio di mercato. Tuttavia, la smentita sarebbe arrivata dallo stesso tecnico, nella conferenza stampa post-partita. Ecco le sue parole:

“È solo stata una mossa del momento, avevo Micki che stava dimostrando di stare bene e in quella posizione può giocare tranquillamente. Il Tucu sta lavorando molto bene, ho dieci giocatori in panchina e devo scegliere. Oltre a lui altri 4 non sono potuti subentrare”.

In ogni caso, l’argentino rimane un giocatore in uscita e l’Inter sarebbe in attesa di offerte per cederlo. Alle sue spalle starebbe scalpitando Alexis Sanchez, in attesa di prendere il posto di Correa nell’attacco nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

La panchina di Correa è stata subito interpretata come un segnale di mercato. Nonostante la smentita di Inzaghi, rimane comunque qualcosa su cui riflettere: evidentemente, al di là della cessione o meno, Correa non sembra garantire in questo momento un’opzione credibile per l’attacco nerazzurro. Tant’è che Inzaghi ha preferito al suo posto prima Arnautovic, arrivato da poco, e poi Mkhitaryan.