Il mercato dell’Inter è ancora in divenire, con almeno un altro innesto da aggiungere alla rosa di Inzaghi. Tuttavia, i nerazzurri devono tutelarsi anche dalle minacce dall’esterno. È notizia di ieri, infatti, che l’Al-Ahli, club dell’Arabia Saudita, sarebbe interessato ad Hakan Calhanoglu.

Tuttavia, secondo La Gazzetta Sportiva, la voce di una possibile offerta per il turco non avrebbe trovato riscontro negli ambienti nerazzurri: non sarebbe arrivata alcuna offerta. In ogni caso, Calhanoglu, fresco di rinnovo, non sarebbe attualmente sedotto da un trasferimento in Arabia Saudita.

L’opinione di Passione Inter

La chiusura dello stesso Calhanoglu a un possibile trasferimento sarebbe un’ottima notizia per l’Inter. Il turco è il perno del centrocampo e rischiare di perderlo ora metterebbe i nerazzurri in una situazione estremamente complicata. Meglio, allora, mettere le cose in chiaro da subito ed evitare spiacevoli tentazioni.