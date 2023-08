Inzaghi AVVERTE la società: “Serve un giocatore importantissimo”

Soddisfatto, ma non troppo. È stato questo lo stato d’animo con il quale Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di Sky Sport e Dazn al termine di Inter-Monza 2-0. La preoccupazione del tecnico, in particolare, è rivolta al mercato, con un chiaro messaggio inviato alla società.

Queste le sue parole a Sky Sport:

“Pavard? Non mi va di parlare dei giocatori di altre squadre. Siamo scoperti in difesa, ma il mercato è in evoluzione ogni giorno e può succedere di tutto. Io ho chiesto doppie opzioni in ogni ruolo perché voglio sempre competizione. Abbiamo perso 5 giocatori che erano i migliori nei loro ruoli in Italia. Sappiamo che c’è un grande cambiamento”.

Ancora più esplicito a Dazn:

“La rosa non è completa. Abbiamo assolutamente bisogno di un difensore importantissimo. In quel ruolo siamo scoperti e la società lo sa. Stanno lavorando h24. C’è grande fiducia. Non dimentichiamo che abbiamo perso tanti giocatori importanti. Abbiamo bisogno di giocatori importanti. Lo meritiamo tutti”.