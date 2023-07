L’Inter è molto attiva sul mercato, alla ricerca di diversi elementi per rafforzare la rosa. In attacco, in particolare, i nerazzurri hanno bisogno di gol e qualità per alzare il livello del reparto offensivo. In questo senso, è possibile un clamoroso ritorno.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, la dirigenza interista starebbe seriamente valutando il profilo di Alexis Sanchez, autore di 18 gol nell’ultima stagione al Marsiglia. Il cileno potrebbe arrivare a costo zero, essendosi svincolato dai francesi, permettendo così all’Inter di programmare un altro investimento importante.

Il ritorno del cileno porterebbe qualità e alzerebbe notevolmente anche il tasso di carisma, genialità e “sfacciataggine”. Inoltre, anche lo stesso Inzaghi avrebbe dato il proprio benestare all’operazione per riportare Sanchez in nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Parlare di Alexis Sanchez non è mai semplice. Avere un giocatore del suo talento in rosa può essere spesso un’arma micidiale, specie a partita in corso. Al tempo stesso, alcuni suoi atteggiamenti possono divenire anche controproducenti in determinate situazioni. Anche perché, il cileno non è un giocatore che accetta facilmente un ruolo da comprimario. Rimane il fatto che le qualità sono indiscutibili e a Marsiglia Sanchez ha fatto vedere di avere ancora molte frecce al proprio arco.