Corsa a Smalling, il retroscena: “Il Manchester United lo ha offerto… alla Lazio!”

Non solo Inter e Roma su Chris Smalling. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, il Manchester United avrebbe addirittura offerto il centrale… alla Lazio. I biancocelesti, al momento, non sarebbero però interessati al suo profilo, salvo nel caso di operare una manovra di disturbo verso gli altri club. In casa United Smalling non è più un calciatore su cui si vuole puntare per il futuro, motivo per cui i Red Devils sembrerebbero disposti a lasciarlo partire anche in prestito.

In casa Inter quest’ultima sarebbe la soluzione migliore, poiché permetterebbe di centrare un colpo low-cost (almeno per questo bilancio) e necessario per rimpolpare il reparto arretrato di “difensori veri”. Per il resto, con Ranocchia ormai verso il Genoa, tutto dipenderà dal futuro di Milan Skriniar.

