CorSport, annuncio SHOCK: “Inter, stop fino a gennaio”

I tifosi dell’Inter dopo i buoni acquisti di giovani talenti come Diouf, Bonny, Luis Henrique e Sucic (più il ritorno dal prestito di Pio Esposito), chiedono anche di rinforzi per la difesa visto che sono stati presi dei nuovi innesti soltanto dalla metà campo in su e nel reparto arretrato c’è un’età media molto alta.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, fino a gennaio c’è uno stop completo al mercato in entrata dell’Inter. Le uniche operazioni che la dirigenza nerazzurra proverà a concludere entro la fine di questa attuale sessione estiva restano quindi le cessioni dei giocatori nella lista degli esuberi, come Taremi.

In tal senso questa scelta è quindi una conferma del blocco nella trattativa con l’Udinese per Solet dopo il primo rifiuto dei friulani. In difesa l’Inter resterà quindi – così con l’incognita Palacios che a sto punto potrebbe restare oppure partire in prestito – per via delle alte richieste per obiettivi come Jacquet del Rennes e di Ordonez del Bruges.