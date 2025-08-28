In Francia vogliono Pavard: “Rapporti ottimi con l’Inter”

Mancano ormai pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato, ma in casa Inter non è ancora detta l’ultima parola. Come anticipato da Marotta lo scorso lunedì, non è escluso che il club nerazzurro possa aver chiuso con Andy Diouf i propri colpi in entrata, soprattutto nel caso in cui non dovesse partire nessun altro calciatore da qui al termine della finestra estiva.

Un caso ancora aperto, però, è quello di Benjamin Pavard. Il difensore francese ha ricevuto diversi sondaggi questa estate, ma nessuno lo ha mai convinto fino in fondo. Il desiderio del centrale è quello di rimanere ad alti livelli, una condizione che si ritrova all’Inter e che non ha trovato nelle squadre che sin qui lo hanno avvicinato.

Un tentativo in extremis, secondo quanto riportato da L’Equipe, potrebbe essere fatto dal Marsiglia di Roberto De Zerbi. I rapporti tra il club francese e l’Inter vengono definiti “ottimi” e potrebbero agevolare un’eventuale trattativa. Dalle parti di Viale della Liberazione non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale, ma da Marsiglia stanno realmente studiando la fattibilità dell’affare.