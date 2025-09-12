12 Settembre 2025

CorSport: “Pressing Inzaghi su Ausilio, ECCO l’offerta”

Svelata la proposta dell'Al-Hilal

Piero Ausilio

Continua il pressing di Simone Inzaghi nei confronti di Piero Ausilio. L’ex tecnico dell’Inter, infatti, vorrebbe che l’attuale direttore sportivo nerazzurro accettasse la ricca proposta formulata nei suoi confronti dall’Al-Hilal. Un’offerta che il club saudita ha formulato da settimane e che nel giro di pochi giorni avrà finalmente una risposta.

Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, Ausilio comunicherà la sua decisione definitiva solamente dopo essersi confrontato con Marotta e Oaktree. Per lui, l’Al-Hilal è arrivato ad offrire un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione e massima libertà di manovra sul mercato. Secondo il noto quotidiano, è comunque “difficile credere che lo storico ds lasci, ma se dovesse davvero accadere, allora, il mercato appena concluso potrebbe essere una sorta di ultima sfida, nella speranza, evidentemente, che sia anche un ultimo regalo”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.