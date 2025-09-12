CorSport: “Pressing Inzaghi su Ausilio, ECCO l’offerta”

Continua il pressing di Simone Inzaghi nei confronti di Piero Ausilio. L’ex tecnico dell’Inter, infatti, vorrebbe che l’attuale direttore sportivo nerazzurro accettasse la ricca proposta formulata nei suoi confronti dall’Al-Hilal. Un’offerta che il club saudita ha formulato da settimane e che nel giro di pochi giorni avrà finalmente una risposta.

Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, Ausilio comunicherà la sua decisione definitiva solamente dopo essersi confrontato con Marotta e Oaktree. Per lui, l’Al-Hilal è arrivato ad offrire un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione e massima libertà di manovra sul mercato. Secondo il noto quotidiano, è comunque “difficile credere che lo storico ds lasci, ma se dovesse davvero accadere, allora, il mercato appena concluso potrebbe essere una sorta di ultima sfida, nella speranza, evidentemente, che sia anche un ultimo regalo”.