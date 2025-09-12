Svelato l’extra budget che l’Inter NON ha speso sul mercato

Contrariamente alle aspettative di molti tifosi, il mercato dell’Inter non si è chiuso con i tanto sperati fuochi d’artificio. Nonostante vi fosse un’ampia disponibilità economica, il club nerazzurro – una volta tramontate le piste che portavano a Lookman prima e Koné poi – non se l’è sentita di dirottare lo stesso budget su altri obiettivi.

Per questa ragione, nelle casse della società è rimasto ancora un buon bottino da poter investire – ad esempio – nel prossimo mercato di gennaio. Come scritto dal Corriere dello Sport, grazie anche alle cessioni definite nell’ultima sessione, sono avanzati circa 25 milioni di euro.

Una somma che, a seconda di quelle che saranno le risposte che darà il campo da qui al prossimo gennaio, Marotta e Ausilio potrebbero utilizzare proprio nel mercato invernale. Sebbene l’acquisto al fotofinish di Akanji, è probabile che qualcosa potrebbe ancora muoversi nel reparto arretrato.